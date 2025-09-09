Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (10/09)

A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 42%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

