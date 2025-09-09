Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta quarta (10/09)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 15°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 42%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 42%
- Nível de nebulosidade: 7%
- Nascer do Sol: 06h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 5.85 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 11/09/2025 (Quinta) — Máxima: 31ºC / Mínima: 14ºC 12/09/2025 (Sexta) — Máxima: 21ºC / Mínima: 14ºC 13/09/2025 (Sábado) — Máxima: 17ºC / Mínima: 14ºC 14/09/2025 (Domingo) — Máxima: 20ºC / Mínima: 14ºC 15/09/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 16ºC
