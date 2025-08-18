Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (19/08)Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 13°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 42%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 42%
- Nível de nebulosidade: 100%
- Nascer do Sol: 06h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 4.28 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
