Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta terça (19/08)

A temperatura mínima para São Paulo é de 13°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 42%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 42%

42% Nível de nebulosidade: 100%

100% Nascer do Sol: 06h08

06h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.28 km/h

4.28 km/h Fase da Lua: Quarto minguante