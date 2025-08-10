Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta segunda (11/08)

Saiba como será o clima em São Paulo e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para São Paulo é de 10°C, e a máxima de 17°C. A umidade do ar é de 53%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 53%
  • Nível de nebulosidade: 83%
  • Nascer do Sol: 06h08
  • Pôr do Sol: 17h08
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 5.41 km/h
  • Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  12/08/2025 (Terça) — Máxima: 19ºC / Mínima: 10ºC  13/08/2025 (Quarta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 11ºC  14/08/2025 (Quinta) — Máxima: 17ºC / Mínima: 12ºC  15/08/2025 (Sexta) — Máxima: 14ºC / Mínima: 11ºC  16/08/2025 (Sábado) — Máxima: 22ºC / Mínima: 11ºC

