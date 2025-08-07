Clima para amanhã em São Paulo previsão do tempo desta sexta (08/08)

A temperatura mínima para São Paulo é de 16°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 29%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 29%

29% Nível de nebulosidade: 57%

57% Nascer do Sol: 06h08

06h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 5.19mm

5.19mm Velocidade do vento: 6.75 km/h

6.75 km/h Fase da Lua: Lua cheia