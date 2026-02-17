Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quarta (18/02)

A temperatura mínima para Salvador é de 26°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 74%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 98%.

Nível de umidade: 74%

74% Nível de nebulosidade: 50%

50% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 1.64mm

1.64mm Velocidade do vento: 7.95 km/h

7.95 km/h Fase da Lua: Lua nova