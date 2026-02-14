Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta domingo (15/02)

A temperatura mínima para Salvador é de 26°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 73%

73% Nível de nebulosidade: 24%

24% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 9.03mm

9.03mm Velocidade do vento: 5.99 km/h

5.99 km/h Fase da Lua: Lua minguante