Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sexta (30/01)

A temperatura mínima para Salvador é de 25°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 75%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 8%.

Nível de umidade: 75%

75% Nível de nebulosidade: 56%

56% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 7.48 km/h

7.48 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente