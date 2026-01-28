Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quinta (29/01)

A temperatura mínima para Salvador é de 25°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 72%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 72%

72% Nível de nebulosidade: 80%

80% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 6.25 km/h

6.25 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente