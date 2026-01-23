Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sábado (24/01)

A temperatura mínima para Salvador é de 25°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 79%.

Nível de umidade: 73%

73% Nível de nebulosidade: 71%

71% Nascer do Sol: 05h01

05h01 Pôr do Sol: 18h01

18h01 Volume de chuva: 0.95mm

0.95mm Velocidade do vento: 7.58 km/h

7.58 km/h Fase da Lua: Lua crescente