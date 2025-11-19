Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quinta (20/11)

Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 76%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 76%
  • Nível de nebulosidade: 33%
  • Nascer do Sol: 04h11
  • Pôr do Sol: 17h11
  • Volume de chuva: 11.9mm
  • Velocidade do vento: 8.18 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC  22/11/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 23ºC  23/11/2025 (Domingo) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC  24/11/2025 (Segunda) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC  25/11/2025 (Terça) — Máxima: 27ºC / Mínima: 25ºC

