Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta terça (18/11)

Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 74%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 74%
  • Nível de nebulosidade: 99%
  • Nascer do Sol: 04h11
  • Pôr do Sol: 17h11
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 8.01 km/h
  • Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 28ºC / Mínima: 24ºC  20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC  21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC  22/11/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC  23/11/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 25ºC

