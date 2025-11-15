Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta domingo (16/11)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Salvador é de 25°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 69%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 69%
- Nível de nebulosidade: 99%
- Nascer do Sol: 04h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 7.47 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 26ºC / Mínima: 25ºC 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 23ºC 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 20/11/2025 (Quinta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 21/11/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente