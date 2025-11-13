Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sexta (14/11)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Salvador é de 25°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 82%.
- Nível de umidade: 65%
- Nível de nebulosidade: 76%
- Nascer do Sol: 04h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0.38mm
- Velocidade do vento: 7.11 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 15/11/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 16/11/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 17/11/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC 18/11/2025 (Terça) — Máxima: 27ºC / Mínima: 23ºC 19/11/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 25ºC
