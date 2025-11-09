Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta segunda (10/11)

A temperatura mínima para Salvador é de 25°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 73%

73% Nível de nebulosidade: 98%

98% Nascer do Sol: 04h11

04h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 1.26mm

1.26mm Velocidade do vento: 7.14 km/h

7.14 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante