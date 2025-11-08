Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta domingo (09/11)

Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

  • Nível de umidade: 68%
  • Nível de nebulosidade: 98%
  • Nascer do Sol: 04h11
  • Pôr do Sol: 17h11
  • Volume de chuva: 0mm
  • Velocidade do vento: 10.88 km/h
  • Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  10/11/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 25ºC  11/11/2025 (Terça) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC  12/11/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 23ºC  13/11/2025 (Quinta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC  14/11/2025 (Sexta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC

