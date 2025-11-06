Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sexta (07/11)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 75%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 75%

75% Nível de nebulosidade: 17%

17% Nascer do Sol: 04h11

04h11 Pôr do Sol: 17h11

17h11 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 8.87 km/h

8.87 km/h Fase da Lua: Lua cheia