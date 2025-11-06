Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sexta (07/11)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 27°C. A umidade do ar é de 75%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 75%
- Nível de nebulosidade: 17%
- Nascer do Sol: 04h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 8.87 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 08/11/2025 (Sábado) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC 09/11/2025 (Domingo) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC 10/11/2025 (Segunda) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC 11/11/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 25ºC 12/11/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 25ºC
