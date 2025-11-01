Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta domingo (02/11)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 65%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 85%.
- Nível de umidade: 65%
- Nível de nebulosidade: 17%
- Nascer do Sol: 05h11
- Pôr do Sol: 17h11
- Volume de chuva: 0.12mm
- Velocidade do vento: 6.93 km/h
- Fase da Lua: Gibosa crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 03/11/2025 (Segunda) — Máxima: 26ºC / Mínima: 23ºC 04/11/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 05/11/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 06/11/2025 (Quinta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 23ºC 07/11/2025 (Sexta) — Máxima: 27ºC / Mínima: 24ºC
