Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sábado (01/11)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 72%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 70%.

Nível de umidade: 72%

72% Nível de nebulosidade: 9%

9% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.49mm

0.49mm Velocidade do vento: 6.67 km/h

6.67 km/h Fase da Lua: Quarto crescente