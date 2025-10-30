Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sexta (31/10)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 17%.

Nível de umidade: 70%

70% Nível de nebulosidade: 10%

10% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 7.51 km/h

7.51 km/h Fase da Lua: Quarto crescente