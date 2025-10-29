Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quinta (30/10)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 25%.

Nível de umidade: 70%

70% Nível de nebulosidade: 7%

7% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 0.11mm

0.11mm Velocidade do vento: 8.21 km/h

8.21 km/h Fase da Lua: Quarto crescente