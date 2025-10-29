Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quinta (30/10)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 25%.
- Nível de umidade: 70%
- Nível de nebulosidade: 7%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0.11mm
- Velocidade do vento: 8.21 km/h
- Fase da Lua: Quarto crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 31/10/2025 (Sexta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 01/11/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 02/11/2025 (Domingo) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC 03/11/2025 (Segunda) — Máxima: 26ºC / Mínima: 23ºC 04/11/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC
