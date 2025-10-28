Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quarta (29/10)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 74%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 97%.

Nível de umidade: 74%

74% Nível de nebulosidade: 12%

12% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 1.93mm

1.93mm Velocidade do vento: 6.86 km/h

6.86 km/h Fase da Lua: Lua crescente