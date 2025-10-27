Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta terça (28/10)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 71%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

7.52 km/h Fase da Lua: Lua crescente