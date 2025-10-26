Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta segunda (27/10)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 35%.
- Nível de umidade: 73%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0.42mm
- Velocidade do vento: 8.07 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 28/10/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 29/10/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 30/10/2025 (Quinta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 31/10/2025 (Sexta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 01/11/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC
