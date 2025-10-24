Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sábado (25/10)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 74%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 74%
- Nível de nebulosidade: 14%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 14.86mm
- Velocidade do vento: 6.57 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 26/10/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 27/10/2025 (Segunda) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 28/10/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 29/10/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 30/10/2025 (Quinta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC
