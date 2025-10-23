Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sexta (24/10)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 76%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

