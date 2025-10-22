Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quinta (23/10)

Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quinta (23/10)

Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
Autor
HG Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A temperatura mínima para Salvador é de 22°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 81%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

  • Nível de umidade: 81%
  • Nível de nebulosidade: 93%
  • Nascer do Sol: 05h10
  • Pôr do Sol: 17h10
  • Volume de chuva: 18.57mm
  • Velocidade do vento: 14.8 km/h
  • Fase da Lua: Lua nova
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:  24/10/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC  25/10/2025 (Sábado) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC  26/10/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC  27/10/2025 (Segunda) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC  28/10/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar