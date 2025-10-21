Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quarta (22/10)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 82%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 82%

82% Nível de nebulosidade: 98%

98% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 16.39mm

16.39mm Velocidade do vento: 14.16 km/h

14.16 km/h Fase da Lua: Lua nova