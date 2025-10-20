Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta terça (21/10)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 85%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

