Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quarta (15/10)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 74%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 98%.
- Nível de umidade: 74%
- Nível de nebulosidade: 11%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 1.21mm
- Velocidade do vento: 7.72 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 16/10/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC 17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC 18/10/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 19/10/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 23ºC 20/10/2025 (Segunda) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC
