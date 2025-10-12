Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta segunda (13/10)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 74%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 20%.
- Nível de umidade: 74%
- Nível de nebulosidade: 54%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 0.25mm
- Velocidade do vento: 8.45 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 14/10/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 16/10/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC 17/10/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC 18/10/2025 (Sábado) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC
