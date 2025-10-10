Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sábado (11/10)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil
A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 71%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.
- Nível de umidade: 71%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 05h10
- Pôr do Sol: 17h10
- Volume de chuva: 3.51mm
- Velocidade do vento: 8.09 km/h
- Fase da Lua: Gibosa minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 12/10/2025 (Domingo) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 13/10/2025 (Segunda) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 14/10/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 24ºC 15/10/2025 (Quarta) — Máxima: 26ºC / Mínima: 25ºC 16/10/2025 (Quinta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC
