Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta domingo (05/10)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 72%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 72%

72% Nível de nebulosidade: 50%

50% Nascer do Sol: 05h10

05h10 Pôr do Sol: 17h10

17h10 Volume de chuva: 11.42mm

11.42mm Velocidade do vento: 8.22 km/h

8.22 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente