Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sábado (04/10)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 75%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nascer do Sol: 05h10

Pôr do Sol: 17h10

Volume de chuva: 10.99mm

Velocidade do vento: 9.09 km/h

Fase da Lua: Gibosa crescente