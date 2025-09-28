Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta segunda (29/09)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 66%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 66%

66% Nível de nebulosidade: 99%

99% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 6.49 km/h

6.49 km/h Fase da Lua: Lua crescente