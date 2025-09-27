Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta domingo (28/09)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 64%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 28%.
- Nível de umidade: 64%
- Nível de nebulosidade: 77%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 9.49 km/h
- Fase da Lua: Lua crescente
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 29/09/2025 (Segunda) — Máxima: 24ºC / Mínima: 23ºC 30/09/2025 (Terça) — Máxima: 24ºC / Mínima: 23ºC 01/10/2025 (Quarta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 23ºC 02/10/2025 (Quinta) — Máxima: 24ºC / Mínima: 23ºC 03/10/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC
