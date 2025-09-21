Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta segunda (22/09)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 72%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 42%.

