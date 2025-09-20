Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta domingo (21/09)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 75%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 62%.

Nível de umidade: 75%

75% Nível de nebulosidade: 19%

19% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0.43mm

0.43mm Velocidade do vento: 7.82 km/h

7.82 km/h Fase da Lua: Lua minguante