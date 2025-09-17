Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quinta (18/09)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 82%.

Nível de umidade: 68%

68% Nível de nebulosidade: 12%

12% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 0.56mm

0.56mm Velocidade do vento: 6.89 km/h

6.89 km/h Fase da Lua: Quarto minguante