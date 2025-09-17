Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quinta (18/09)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 68%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 82%.
- Nível de umidade: 68%
- Nível de nebulosidade: 12%
- Nascer do Sol: 05h09
- Pôr do Sol: 17h09
- Volume de chuva: 0.56mm
- Velocidade do vento: 6.89 km/h
- Fase da Lua: Quarto minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias: 19/09/2025 (Sexta) — Máxima: 25ºC / Mínima: 24ºC 20/09/2025 (Sábado) — Máxima: 24ºC / Mínima: 23ºC 21/09/2025 (Domingo) — Máxima: 25ºC / Mínima: 23ºC 22/09/2025 (Segunda) — Máxima: 26ºC / Mínima: 22ºC 23/09/2025 (Terça) — Máxima: 26ºC / Mínima: 23ºC
