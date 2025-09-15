Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta terça (16/09)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 73%

73% Nível de nebulosidade: 26%

26% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 5.67mm

5.67mm Velocidade do vento: 7.11 km/h

7.11 km/h Fase da Lua: Quarto minguante