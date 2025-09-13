Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta domingo (14/09)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 71%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 71%

Nível de nebulosidade: 3%

Nascer do Sol: 05h09

Pôr do Sol: 17h09

Volume de chuva: 0.95mm

Velocidade do vento: 7.01 km/h

7.01 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante