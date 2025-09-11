Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sexta (12/09)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 70%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 80%.

Nível de umidade: 70%

70% Nível de nebulosidade: 6%

6% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 1.42mm

1.42mm Velocidade do vento: 6.85 km/h

6.85 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante