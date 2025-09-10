Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quinta (11/09)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 95%.

Nível de umidade: 73%

73% Nível de nebulosidade: 0%

0% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 1.2mm

1.2mm Velocidade do vento: 7.23 km/h

7.23 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante