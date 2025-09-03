Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quinta (04/09)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 59%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

Nível de umidade: 59%

59% Nível de nebulosidade: 99%

99% Nascer do Sol: 05h09

05h09 Pôr do Sol: 17h09

17h09 Volume de chuva: 1.77mm

1.77mm Velocidade do vento: 9.68 km/h

9.68 km/h Fase da Lua: Gibosa crescente