Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta quarta (03/09)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 24°C. A umidade do ar é de 73%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

84% Nascer do Sol: 05h09

Pôr do Sol: 17h09

Volume de chuva: 13.12mm

Velocidade do vento: 10.93 km/h

Fase da Lua: Quarto crescente