Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta sexta (15/08)

A temperatura mínima para Salvador é de 23°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 74%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 100%.

