Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta terça (12/08)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 72%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 15%.

Nível de umidade: 72%

72% Nível de nebulosidade: 54%

54% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 6.29 km/h

6.29 km/h Fase da Lua: Gibosa minguante