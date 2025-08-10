Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta segunda (11/08)

A temperatura mínima para Salvador é de 24°C, e a máxima de 25°C. A umidade do ar é de 74%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 37%.

Nível de umidade: 74%

74% Nível de nebulosidade: 54%

54% Nascer do Sol: 05h08

05h08 Pôr do Sol: 17h08

17h08 Volume de chuva: 0.48mm

0.48mm Velocidade do vento: 7.02 km/h

7.02 km/h Fase da Lua: Lua cheia