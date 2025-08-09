Clima para amanhã em Salvador previsão do tempo desta domingo (10/08)Saiba como será o clima em Salvador e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
A temperatura mínima para Salvador é de 22°C, e a máxima de 26°C. A umidade do ar é de 76%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 76%
- Nível de nebulosidade: 7%
- Nascer do Sol: 05h08
- Pôr do Sol: 17h08
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 7.76 km/h
- Fase da Lua: Lua cheia
