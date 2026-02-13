Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sábado (14/02)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 24°C, e a máxima de 30°C. A umidade do ar é de 60%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 31%.

Nível de umidade: 60%

60% Nível de nebulosidade: 30%

30% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 4.25 km/h

4.25 km/h Fase da Lua: Lua minguante