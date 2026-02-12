Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sexta (13/02)

A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 23°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 55%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

Nível de umidade: 55%

55% Nível de nebulosidade: 0%

0% Nascer do Sol: 05h02

05h02 Pôr do Sol: 18h02

18h02 Volume de chuva: 0mm

0mm Velocidade do vento: 3.76 km/h

3.76 km/h Fase da Lua: Lua minguante