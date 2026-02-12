Clima para amanhã em Rio de Janeiro previsão do tempo desta sexta (13/02)Saiba como será o clima em Rio de Janeiro e veja todas as informações sobre a previsão do tempo para amanhã.
Autor HG Brasil Tipo Notícia
A temperatura mínima para Rio de Janeiro é de 23°C, e a máxima de 31°C. A umidade do ar é de 55%. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.
- Nível de umidade: 55%
- Nível de nebulosidade: 0%
- Nascer do Sol: 05h02
- Pôr do Sol: 18h02
- Volume de chuva: 0mm
- Velocidade do vento: 3.76 km/h
- Fase da Lua: Lua minguante
Confira abaixo a previsão para os próximos dias:
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente